"Antica Fiera dei Mussi" a Trebaseleghe, cambia la viabilità: deviazioni per auto e bus

Riceviamo da Busitalia Veneto e pubblichiamo:

"Si informa che in occasione della “836esima Fiera dei Mussi” a Trebaseleghe che si svolgerà dalle ore 14 di mercoledì 2 settembre e fino alla fine del servizio di martedì 15 settembre, il capolinea delle corse Trebaseleghe-Padova verrà spostato da via Marconi al vicino al cinema "Las Vegas" in Sr 245 (fermate Bonaventura). Fermate sospese: Trebaseleghe capolinea. Fermate sostitutive: Cinema "Las Vegas" (fermata Bonaventura)".