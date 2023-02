Inaugurazione al Bo, gli studenti Adi: «Niente da festeggiare. No al metodo meritocratico dell'elite»

Striscioni e cartelli esposti in presidio esprimono i motivi dell'agitazione degli studenti che oggi durante l'inaugurazione dell'anno accademico hanno denunciato il modello di Università attuale: «La presenza della ministra Bernini all'anniversario del Boè sintomo della sintonia con cui Governo e Università si fanno promotori di politiche che continuano a tagliare fondi all'istruzione, rendendo sempre più inaccessibile gli spazi universitari - sostengono dall'Adi - .È il caso dei finanziamenti rilasciati dal governo a privati per la costruzione degli student-hotel, che, a differenza degli studentati pubblici, alzano i prezzi del mercato immobiliare, rendendo più difficile trovare una stanza o permettersela. I tagli effettuati a livello governativo vanno solo a sommarsi alla mancanza di fondi che dovrebbero essere stanziati dalla regione per garantire il diritto allo studio. Ciò si palesa nella presenza di 2500 studenti idonei non beneficiari, un problema su cui l'assessora Donazzan continua a non pronunciarsi. Si aggiunge a questi problemi la condizione dei dottorandi che è in realtà quella di lavoratori precari riconosciuti tuttavia come studenti. Mentre noi scendiamo in piazza per denunciare queste ingiustizie e proporre un modello migliore di università, ci viene opposto un dispiegamento esagerato di forze di polizia, che oggi erano presenti in assetto antisommossa, impedendoci per la seconda volta di entrare all'interno della nostra università».