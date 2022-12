Gli studenti al lavoro: quattro classi del Don Milani in visita a imprese del territorio

Orientare studenti e studentesse al lavoro del futuro, stimolandone la curiosità e la passione fin dalla scuola media. È questo l’obiettivo principale del progetto “La scuola in azienda”, realizzato da CNA Padova e Rovigo nell’ambito dello Sportello Mentore della Camera di Commercio di Padova, che l’associazione ha ripreso dopo il periodo di stop dovuto alla pandemia. Più di 80 studenti, per un totale di 4 classi dell’Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani di Vigonza, sono stati coinvolti nella mattinata di mercoledì 14 dicembre in una visita a due aziende del territorio, la Scandipadova e MedicAir Group.

CNA Padova e Rovigo

I ragazzi, accompagnati dal referente per CNA del progetto Matteo Massarotto, hanno potuto comprendere “dal vivo” come funziona un’impresa e in quali ambienti opera, porre domande, avere chiarimenti, ascoltare testimonianze dirette da parte degli imprenditori e dei lavoratori. «Curiosità, passione, abilità e competenze sono le parole d’ordine alla base di questo progetto, frutto del saper fare squadra tra impresa, scuola, associazione di categoria e istituzioni», dichiara il presidente di CNA Padova e Rovigo, Luca Montagnin. «Ogni azienda è nata da un’intuizione realizzata con successo da chi ha saputo unire conoscenza e abilità tecniche acquisite sul campo, proprio come, in genere, capita nelle imprese artigiane. Ed è sul campo che il nostro progetto vuole portare gli studenti: in un’esperienza interattiva e stimolante in grado di far crescere, nei giovani che lo vorranno, quella curiosità che potrà portarli a diventare gli imprenditori di domani».

Vigonza

«Come amministrazione comunale abbiamo aderito con grande entusiasmo a questo progetto proposto da CNA» dichiara il sindaco di Vigonza Gianmaria Boscaro. «Nelle nostre imprese sono racchiuse le storie di famiglie, cultura del lavoro e del nostro territorio che i ragazzi hanno l’opportunità di conoscere e toccare con mano. Ringrazio dunque le due aziende che hanno accettato di dare ai nostri studenti questa splendida opportunità formativa. Il rapporto tra scuola e impresa è un tassello fondamentale per la nostra società così ricca di attività produttive e laboriosa, che dà modo agli studenti di confrontarsi con la concretezza del mondo del lavoro».

Don Milani

«L’orientamento scolastico è uno degli obiettivi più importanti della scuola dell’obbligo» commenta Laura Contin, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani. «A questo percorso concorrono in sinergia diversi attori: famiglia, scuola, esperti, Comune, agenzie e aziende del territorio. La visita alle realtà produttive del territorio vigontino, con il progetto “La Scuola in Azienda”, ha lo scopo di contribuire a far maturare negli allievi la consapevolezza della scelta della futura scuola tramite esempi concreti di ambienti lavorativi, anche di eccellenza, verso un personale successo formativo».