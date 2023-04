Colli Euganei: una Pasquetta da tutto esaurito. Controlli serrati dell'Arma

Gita fuori porta ai Colli a Pasquetta, rafforzati i controlli dei Carabinieri. Nonostante il tempo un po’ incerto, che nel pomeriggio si è stabilizzato al bello, i Colli oggi 10 aprile sono stati presi d’assalto da numerosissime persone. In questo fine settimana coinciso con le festività pasquali ed in particolare con il giorno di Pasquetta, i carabinieri della Compagnia di Abano Terme hanno intensificato i servizi e i controlli nei Colli Euganei.

Il piano d'azione

I servizi sono stati rinforzati con l’impiego dei carabinieri motociclisti della Compagnia di Padova e con le pattuglie dei carabinieri Forestali per prevenire emergenze ambientali e contro l’accensione dei fuochi fuori dalle aree appositamente dedicate. Solo nella giornata di Pasquetta in località “Passo Fiorine” a Teolo si sono radunate almeno 400 persone intente a fare picnic, nonostante la fresca brezzolina. Per evitare ingorghi stradali, nella tarda mattinata, l’accesso all’area picnic è stata limitata dalla Polizia Locale di Teolo. Durante il controllo straordinario del territorio “Parco Colli Euganei” numerose sono state le auto e le persone identificate da parte dei carabinieri che hanno permesso di trascorrere in serenità quello che tradizionalmente è il primo picnic dell’anno. I carabinieri Forestali hanno invitato più di qualche turista a spegnere i barbecue accessi, ma non autorizzati, proprio per evitare che accidentalmente si verificassero degli incendi. I turisti hanno avuto così la possibilità di organizzare in tranquillità i loro picnic ed anche il sindaco di Teolo ha ringraziato le forze dell'ordine per il servizio svolto e per il rafforzamento delle pattuglie nel territorio.