Terme e Colli si preparano per il turismo inclusivo: formazione per gli operatori 

Gli operatori turistici della destinazione turistica Terme e Colli Euganei riceveranno una formazione specifica nell'ambito del progetto "Tutti inclusi" per un turismo inclusivo. La formazione fa parte del progetto "Turismo sociale e inclusivo nel Veneto" con finanziamenti governativi e della Regione del Veneto che coinvolge anche l’Ulss 6 che ha individuato nel comune di Montegrotto Terme il capofila per l’OGD Terme e Colli Euganei. «Con questo progetto - spiega la vicesindaca di Montegrotto Terme Elisabetta Roetta - si vuole migliorare l'offerta turistica accessibile come tratto distintivo del territorio termale».

Una prima fase del progetto prevede la formazione per gli operatori turistici, le guide turistiche e gli amministratori pubblici a cura di Village for all, primo network italiano Turismo Accessibile. In programma ci sono 6 moduli di incontri online, gratuiti, a partire dal 2 ottobre. Gli operatori interessati possono iscriversi a tutti o solo a parte di questi incontri. I temi saranno Inquadramento normativo e Universal Design, Le esigenze delle persone con disabilità: disabilità motorie, Le esigenze delle persone con disabilità uditive, Le esigenze delle persone con disabilità visive, Le esigenze delle persone con disabilità: disabilità cognitivo-relazionali. Il 26 ottobre in chiusura è prevista in presenza presso l’Auser di Montegrotto Terme una prova pratica di carrozzina. Gli operatori turistici riceveranno questa formazione specifica nell'ambito del progetto regionale «Turismo sociale e inclusivo nel Veneto». La formazione fa parte dell'insieme delle azioni specifiche «Tutti inclusi» realizzate con finanziamenti governativi e della Regione del Veneto promosse dall’Ulss 6 che ha individuato nel comune di Montegrotto Terme il capofila per l’OGD Terme e Colli Euganei.

Il progetto prevede inoltre il monitoraggio dell’anello ciclabile Colli Euganei (E2) per verificare possibili miglioramenti in tema di accessibilità e inclusione e verranno analizzati i Punti di interesse (POI), candidati dai comuni, che insistono sull’anello ciclabile al fine di raccogliere informazioni ed elaborare un elenco di attrezzature e/o ausili utili per renderli maggiormente accessibili. In seguito verrà realizzata una guida del percorso accessibile alle persone cieche-ipovedenti e un portale web dedicato ai servizi accessibili sul territorio che fornirà le principali informazioni sull’offerta inclusiva e in collegamento con i 16 comuni e con gli enti del terzo settore presenti nel territorio.

Verranno inoltre realizzate dalla cooperativa Solaris attività inclusive di tipo ricreativo, creativo, sportivo e culturale rivolte sia alle persone con disabilità del territorio ma soprattutto per gli ospiti degli alberghi. «Dal 2016 la nostra OGD Terme e Colli Euganei - dice Davide Moro, sindaco di Due Carrare e presidente dell’ODG - ha come obiettivo far vivere al turista un'esperienza intrinsecamente legata al territorio nella sua accezione più ampia. L’iniziativa del turismo inclusivo amplia il concetto di accessibilità e fruizione della nostra destinazione turistica: mira non solo ad abbattere le barriere architettoniche ma rivede la relazione che si crea tra la persona e l’ambiente circostante in modo da rendere l'esperienza turistica a portata di tutti».