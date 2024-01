Smog, torna l'allerta verde e il via libera per gli Euro 5

Si torna al verde. Dopo quasi dieci giorni di allerta arancione, da domani primo febbraio tutto tornerà alla normalità. Gli automobilisti quindi non dovranno più avere a che fare con i divieti di circolazione più pesanti, almeno fino a venerdì. Nel suo secondo bollettino settimanale, l'Arpav ha riportato a zero l'allerta inquinamento, anche se la situazione non può ancora considerarsi ottimale. Con il ritorno all'allerta zero e al semaforo verde, da domani potranno tornare a circolare i veicoli diesel Euro 5.

I divieti

Il divieto di circolazione, dal lunedì al venerdì (8.30-.18.30) vale soltanto per i veicoli a benzina Euro 0 ed Euro 1, per quelli diesel privati fino all'Euro 4 compreso e per i ciclomotori Euro 0, cioè immatricolati fino all'1 gennaio del 2000. I divieti, come sempre, devono considerarsi in vigore sia in città - a parte le grandi direttrici di traffico - sia nei comuni della cintura, quindi Abano Terme, Albignasego, Cadoneghe, Casalserugo, Limena, Maserà, Mestrino, Montegrotto Terme, Noventa Padovana, Ponte San Nicolò, Rubano, Saccolongo, Selvazzano, Vigodarzere, Vigonza e Villafranca.