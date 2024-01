Cantieri del tram, chiude per un mese l'incrocio tra via Sografi e Forcellini

Incrocio di Via Sografi chiuso per almeno un mese. Da venerdì, 12 gennaio, entrano nel vivo i cantieri del Sir 3 nella zona dellospedale. Il primo step di questo intervento non prevede la chiusura di via Sografi, ma la chiusura dell’incrocio con via Forcellini, per i propedeutici interventi di riqualificazione della rete idrica di AcegasApsAmga. I lavori di riammodernamento delle tubature dureranno circa un mese e successivamente prenderanno il via i lavori per la realizzazione della piattaforma tranviaria all’incrocio e su tutta via Sografi, con l’obiettivo di accorpare quanto più possibile questi due interventi in maniera da creare meno disagi possibile.

Come cambia la viabilità

Per questo primo step del lavoro in questa tratta strategica del percorso della nuova linea tranviaria, sono previste le seguenti alternative alla viabilità. Per il trasporto pubblico le variazioni riguarderanno la linea 6, nel tratto tra l’Ospedale e via Forcellini: farà il tratto della linea 13, con la sospensione o lo spostamento di due fermate (https://www.fsbusitalia.it/content/fsbusitalia/it/veneto/news-veneto/2024/1/9/chiusura-di-via-sografi-a-padova.html). Per la mobilità ciclabile invece verrà garantito l’attraversamento dell’incrocio e la possibilità di prendere la passeggiata Bianchini. Per il traffico privato: per chi arriva da via Facciolati si dovrà girare in via Modena e poi in via Rosmini, per arrivare su via Sografi. Per chi arriva da Forcellini si dovrà percorrere via De Lellis e via Nazareth, per arrivare su via Sografi. Chi arriva, invece, dalla rotonda di via Gattamelata per girare a destra potrà servirsi di via A. Bon per arrivare poi su via Modena, per girare a destra si dovrà percorrere via Nazareth. Da via Padrin si potrà invece proseguire su via Orsato Sertorio.

Le parole dell'assessore Ragona

L’assessore alla mobilità Andrea Ragona commenta: «Come previsto con gennaio iniziano i lavori su via Sografi, un altro tratto fondamentale del Sir3. Da qui fino alla primavera l’area sarà interessata dal cantiere che procederà per step: si inizia con la chiusura dell’incrocio tra via Forcellini e via Sografi per un intervento alla rete idrica e successivamente si inizierà con la realizzazione della piattaforma, all’incrocio e successivamente su tutta la via, dove con ogni probabilità non sarà necessaria una chiusura totale ma valuteremo le opzioni migliori con le imprese per garantire sempre una corsia di marcia durante la realizzazione della piattaforma. Anche in questo caso un grande sforzo di coordinamento tra diverse aziende per garantire la massima continuità nei lavori in maniera da concluderli nel più breve tempo possibile. Lavoriamo in più punti in contemporanea per raggiungere gli obiettivi preposti e rispettare il cronoprogramma».