Lavori per il tram, è caos in pieno centro: Ragona sbotta contro AcegasApsAmga

Lunedì di passione in pieno centro a Padova a causa dei lavori per i sottoservizi del tram: per gran parte della giornata si sono registrate lunghe code in via Tommaseo.

Disagi

Per tutta la mattinata traffico a dir poco intenso su una delle direttrici più trafficate della città, e a causa di un motivo ben preciso come evidenziato dall'assessore Andrea Ragona: «Il problema di questa mattina sull’asse via Tommaseo-via Venezia è stato causato da un cantiere non concordato realizzato da AcegasApsAmga, per lo spostamento di alcuni sottoservizi. Il cantiere è stato sospeso in giornata, per non vanificare lo scavo già realizzato e l’azienda convocata d’urgenza per capire come procedere e discutere provvedimenti. Come abbiamo sempre detto lavorare ad un’opera del genere porta con sé imprevisti che possono essere quotidiani, e stiamo facendo un grande lavoro per coordinare tutti i soggetti coinvolti e affrontare. Va da sé però che se un’azienda appaltatrice agisce fuori da quanto concordato e senza alcun preavviso, non solo il lavoro di coordinamento viene vanificato, ma si creano grandi disagi che ricadono sulla cittadinanza. Quanto è successo oggi è grave: l’obiettivo del 2026 coinvolge tutti, e ognuno deve fare la propria parte per raggiungerlo, ma va fatto giocando in squadra e rispettando gli impegni presi, altrimenti agiremo in altro modo. Ringrazio la Polizia Locale che è intervenuta tempestivamente e tutti i tecnici che hanno contributo ad individuare una soluzione al problema che ha permesso, in poche ore, di ripristinare la normale viabilità».