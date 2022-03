Ucraina, oltre 60 i profughi già assistiti nel punto tamponi davanti alla stazione

I profughi che arrivano in stazione ferroviaria a Padova possono effettuare il tampone per la verifica dell'eventuale positività al Covid nell'ambulanza allestita per l'occasione nel piazzale antistante da Croce Verde e Ulss 6 Euganea