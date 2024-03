Nuovi spot per promuovere Padova e Urbs Picta: «Dobbiamo essere tra le prime mete italiane»

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E’ in partenza da oggi, 16 marzo, la nuova campagna pubblicitaria che mira a promuovere la città di Padova come meta turistica in vista delle vacanze Pasquali. All’insegna del posizionamento ormai consolidato di “Padova: dove la vita è arte”, il nuovo spot ripercorre in un viaggio dall’alba al tramonto le bellezze della città, unendo le prospettive di un drone in volo sulla Basilica di Sant’Antonio, Prato della Valle, la Specola, le piazze del centro e l’Orto Botanico, a quelle effettuate all’interno della Cappella degli Scrovegni, del Palazzo della Ragione e delle botteghe del Mercato sotto il Salone. Lo spot sarà programmato a livello nazionale su reti televisive nazionali e sulle principali reti televisive locali oltre ai siti e social network delle principali testate giornalistiche nazionali e locali.

La comunicazione

Continua così l’attività di comunicazione della città di Padova con l’obiettivo di capitalizzare gli ottimi risultati in termini di presenze raggiunti a partire dal riconoscimento Unesco a Padova Urbs Picta che ha consentito di raggiungere e superare nel 2023 le presenze ante Covid. «Il nostro obiettivo - dichiara l’assessore alla cultura Andrea Colasio – è quello di posizionare Padova tra le più importanti città d’ arte italiane. Indubbiamente, con la Urbs Picta, Padova è venuta a conseguire una sorta di aura magica che sancisce come la nostra città, sia stata punto di snodo tra medioevo e Rinascimento. Come scriveva il grande storico Jacques Le Goff: “Nella Padova del 300, accadevano cose che abbiamo l’abitudine di chiamare Rinascimento”. Indubbiamente – continua l’Assessore - i risultati delle precedenti campagne di promozione turistica hanno prodotto risultati significativi: il sistema museale cittadino ha registrato complessivamente oltre un milione di presenze; analogamente, in termini di ricettività turistica, si sono registrati oltre 1.700.000 presenze superando i valori record del 2019. Nostro obiettivo degli anni a venire è quello di raggiungere la soglia di 2 milioni di presenze».

Le parole del sindaco Giordani

Dichiara il Sindaco Sergio Giordani: «Il riconoscimento Unesco ha segnato per Padova uno spartiacque oltre il quale non abbiamo mai smesso di investire per comunicare le splendide bellezze della città. Padova si prende cura sempre di più della sua vocazione di grande città d’arte e i risultati in questi anni sono stati evidenti. Ora l’obiettivo è continuare a crescere puntando a un turismo di qualità che cerca esperienze di impatto e fortemente emozionali. Ovviamente il tema non è solo quello dell’attrattività e dell’indotto economico e di benessere che ne deriva, ma anche di giusto orgoglio per una comunità che merita di essere valorizzata; vedere Padova che si racconta a livello nazionale è una grande soddisfazione per me così come per tutti i padovani».