Cantiere Gozzi riaperto al traffico fino a via Scrovegni. Si passa solo da via Trieste

Ha riaperto nella mattinata di oggi, 28 marzo, dopo la consegna del cantiere, il tratto di via Gozzi dove sono stati completati i lavori della piattaforma tranviaria. Da oggi chi arriva da via Trieste potrà svoltare su via Gozzi e poi in via Scrovegni, mentre chi arriva dal ponte Omizzolo continuerà a svoltare a destra in via Trieste. Questo assetto è necessario per mantenere il traffico di attraversamento su via Trieste e via Bassi ed evitare quindi un’eccessiva congestione su via Scrovegni. Qui sono in fatti presenti molti parcheggi e la presenza di auto in manovra rallenterebbe il traffico.

Le parole dell'assessore Ragona

Il commento dell’assessore alla mobilità Andrea Ragona: «Questa mattina, sotto una pioggia battente, sono state fatte le ultime sistemazioni per permettere la riapertura di questo primo tratto di via Gozzi. Oltre ad alleggerire la circolazione nell’area ciò significa che dalle prossime settimane potremo avanzare con nuove cantierizzazioni, oltre a quelle già aperte che sono circa un terzo abbondante dell’intera linea. Il tratto che da via Scrovegni procede verso via della Pace sarà completato prossimamente e come già detto stiamo definendo insieme ai tecnici le modalità di innesto tra la linea Sir3 e la linea Sir2, che passa proprio su via della Pace».

Gli altri cantieri in corso

Gli altri cantieri in corso per il Sir3 sono il deposito di Voltabarozzo e il parcheggio scambiatore, il nuovo ponte di Voltabarozzo, l’area tra il Cornaro e via Forcellini e alcuni intreventi sui sottoservizi. Da qui alla fine dell’estate gli interventi si concentreranno nell’asse Omizzolo – Scrovegni, secondo un cronoprogramma che sarà definito nei prossimi giorni.