Legambiente contro l'inversione di marcia in via Piacentino: «Meno sicuro l'accesso al parco»

Legambiente contro la possibilità di invertire il senso di marcia in via Piacentino. «La viabilità attuale è stata ridefinita meno di un anno fa in seguito ad un percorso nato dai frequentatori del parco e dai residenti, che ci aveva visti tra i promotori della modifica della precedente che consisteva in un doppio senso di marcia, uno stretto marciapiede e nessuna pista ciclabile. Questo rendeva l’accesso al Parco Piacentino poco sicuro, anche a causa del traffico veicolare, perlopiù di attraversamento in direzione di via Aspetti» scrivono in una nota

L'ordinanza

È stata recentemente pubblicata un'ordinanza che ne prevede l'inversione, permettendo quindi di raggiungere via Buinarroti da via Aspetti e non viceversa. Ordinanza che però non è ancora entrata in vigore: «E' importante che la nuova ordinanza preveda il mantenimento di una pista ciclabile e del senso unico per le auto nella via, troppo stretta per ospitare un doppio senso di marcia e un eccessivo traffico di attraversamento, come spesso accade nelle strade di quartiere - proseguono i militanti di Legambiente - .Esprimiamo però preoccupazione per il cambiamento previsto del senso di marcia, che potrebbe comportare un aumento dei transiti di automobili, in quanto la direzione verso via Aspetti era la più utilizzata quando la strada era a doppio senso. Il rischio è che aumentando il traffico si renda meno sicuro l'accesso al parco, sempre molto frequentato. A tal proposito segnaliamo che la creazione di un attraversamento rialzato e colorato nell’area antistante all’ingresso del parco, intervento già proposto tre anni fa, potrebbe aiutare a garantire almeno il rallentamento delle auto in prossimità dell'ingresso».

Zone 30

«Via Piacentino a nostro avviso va pensata come via di quartiere, ad uso principalmente riservato ai residenti, ai fruitori del Parco e ai clienti degli esercizi commerciali della zona; come dovrebbero essere molte delle vie di Padova, in linea con quella Città30 che vorremmo applicata anche alla nostra città».