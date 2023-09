Il questore ordina la chiusura dell'hotel Resi per 30 giorni

L'hotel Resi di via Padova a Vigonza dovrà rimanere chiuso per 30 giorni. Lo ha deciso il questore di Padova Antonio Sbordone. Oggi 25 settembre la polizia amministrativa ha notificato il provvedimento alla titolare dell'attività, una donna italiana. La sospensione riguarda la licenza per la conduzione dell’attività di struttura ricettiva alberghiera e ristorazione. L’ordinanza è stata emessa in considerazione dell’attività d’indagine svolta dalla locale Squadra Mobile, a seguito della quale è stata riscontrata la presenza nella struttura di cittadini stranieri irregolari, persone gravate da precedenti penali e condanne e precarie condizioni igieniche sanitarie.

Episodi chiave

In particolare è risultata decisiva l'attività svolta il 6 settembre quando è stato effettuato un controllo da parte del personale della Polizia di Stato, unitamente a personale dei Vigili del Fuoco e del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, rilevando la presenza all’interno della struttura di cittadini stranieri clandestini privi di documenti, di pregiudicati, di persone non comunicate alla Questura di Padova territorialmente competente tramite inserimento telematico. Il sopralluogo ha portato alla luce anche gravi condizioni igienico sanitarie e mancanze nella manutenzione e tenuta in efficienza dei dispositivi antincendio. Nell’occasione del controllo, uno degli stranieri trovati all’interno della struttura è stato inoltre arrestato per essere rientrato illegalmente in Italia dopo l’esecuzione del decreto di espulsione. Qualche giorno prima, sempre personale dell’ufficio investigativo della Questura, all’interno della struttura ha tratto in arresto un altro cittadino tunisino per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La notifica della chiusura

Nella mattinata odierna 25 settembre, inoltre, il personale della Divisione Amministrativa, unitamente ad una volante del Commissariato Stanga, giunto nella struttura per la notifica della sospensione dell'attività ha riscontrato la presenza di un cittadino straniero privo di documenti che è stato accompagnato in Questura per identificazione. Ravvisata l’urgenza di adottare provvedimenti a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, vista anche l’ordinanza del sindaco di Vigonza Gianmaria Boscaro di immediata interdizione al pubblico per l’attività alberghiera e di ristorazione della struttura, il questore Antonio Sbordone ne ha disposto la chiusura per trenta giorni in considerazione del fatto che, il provvedimento adottato ha, come finalità, quella di impedire, attraverso la temporanea chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale, interrompendo la complessiva situazione di illegalità e, nel contempo, di produrre un effetto dissuasivo su soggetti ritenuti pericolosi i quali, da un lato, sono privati di un luogo di abituale aggregazione e, dall’altro, sono avvertiti della circostanza che la loro presenza in detto luogo è e sarà oggetto di attenzione da parte delle autorità preposte.