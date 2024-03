Il Comune mette in campo 480mila euro per sistemare la micro viabilità

Partono i lavori di messa in sicurezza stradale per 480 mila euro. Sono stati aggiudicati una serie di lavori di messa in sicurezza di alcune importanti strade del territorio comunale di Vigonza. Si tratta, infatti, di opere che interessano Vigonza, Busa, Perarolo e San Vito e che sono stati inseriti nel programma triennale delle opere pubbliche.

San Vito

Per quanto riguarda la frazione di San Vito, l’intervento riguarda la completa sistemazione di via Martiri della Libertà che prevede, come primo stralcio per 130mila euro, la realizzazione di passaggi pedonali, il rifacimento della segnaletica e la realizzazione di nuovi marciapiedi lungo via Martiri della Libertà. L’obiettivo che guida anche questa scelta è la salvaguardia della sicurezza dell'intero traffico veicolare, e contestualmente anche quella degli utenti più deboli, quali pedoni e ciclisti.

Busa

L’altro progetto esecutivo approvato riguarda le vie Sant’Antonio a Busa (rinnovo e la sistemazione totale della rotatoria esistente all’incrocio con via Diaz e via Consorti con il contestale adeguamento dei percorsi dedicati alla mobilità lenta), via Noalese Sud (sistemazione e messa in sicurezza del percorso pedonale che si sviluppa lungo il lato est, e la messa in sicurezza dell’incrocio tra via Ruffini e via Risorgimento mediante realizzazione di una nuova mini rotatoria e adeguamento dei percorsi

pedonali) e via Garibaldi (installazione di nuovo portale limitatore per la deviazione del traffico pesante proveniente dalla tangenziale). Tutto questo stralcio di intervento ha un costo complessivo di 180mila euro.

Perarolo

Per quanto riguarda via Argine Destro e via Diaz a Perarolo (170mila euro), anche qui l’obiettivo dell’amministrazione è garantire una maggiore sicurezza alla mobilità debole ma anche all'ordinaria circolazione stradale. In particolare, su via Argine Destro è stata progettata la sistemazione del percorso ciclopedonale intervenendo sul sistema di raccolta delle acque bianche ed adeguando le pendenze trasversali della pavimentazione. Per quanto riguarda via Diaz è stata prevista la messa in sicurezza

delle entrate e delle uscite dal sottopasso autostradale della pista ciclopedonale esistente sul lato est della strada.

Il commento del sindaco e dell'assessore

«Si tratta di interventi che sono stati calibrati dopo un importante lavoro di ascolto del territorio - dichiara il sindaco Gian Maria Boscaro - e che sono l'attuazione di un principio che ci siamo posti fin da subito: regolare la micro viabilità delle zone residenziali con interventi mirati ma efficaci per risolvere le problematiche viabilistiche dei nostri cittadini». L’assessore ai Lavori pubblici Massimiliano Cacco aggiunge che «in questo anno è stato fatto un importante lavoro di analisi soprattutto per quanto riguarda la mobilità debole. I lavori che sono in partenza danno una risposta concreta alle richieste dei cittadini e vanno a sistemare dei tratti di viabilità che da anni sono individuati come problematici. Questo peraltro è la prima parte dei lavori perchè la lista delle opere da fare è lunga ma siamo già in alcuni casi in fase di progettazione e procederemo con i lavori man mano che si sbloccheranno le risorse».