Padova campionessa della ciclabilità, vince la gara di mobilità sostenibile di Legambiente

Dei 36 Comuni che hanno aderito alla tredicesima edizione del Giretto d’Italia - bike to work 2023, il campionato nazionale della ciclabilità urbana organizzato da Legambiente in collaborazione con Euromobility, Padova risulta quella con il numero assoluto più alto, ben 6360 di spostamenti sostenibili casa-scuola e casa-lavoro in sella alla bicicletta o a bordo di mezzi alternativi di micro mobilità elettrica.

Il vicepresidente Tosato

«Questi numeri ci ricordano quanto è diffusa e ben radicata la ciclabilità in città - dichiara Francesco Tosato, Vicepresidente di Legambiente Padova, e che pertanto le attenzioni e gli investimenti devono essere adeguati all’estensione del fenomeno. In città siamo attrezzati con un buon chilometraggio di piste e corsie ciclabili, lo stesso però non si può dire per la qualità di alcuni tratti, ancora troppo sacrificati dall’ingombrante presenza delle auto che costringe i ciclisti a condividere lo spazio riservato ai pedoni, generando situazioni di insicurezza per entrambe le categorie di utenti».

I numeri

Ricordiamo che l’incidentalità stradale a Padova presenta numeri allarmanti: 4 morti ogni 100 mila ab/anno e 457 feriti ogni 100 mila ab/anno. Legambiente lo ha ribadito più volte: occorre garantire spazio e sicurezza alle due ruote. “I cittadini e le cittadine danno il loro contributo per la riduzione di traffico e inquinamento ogni giorno - prosegue Tosato - decidendo di usare la bicicletta per recarsi a lavoro o nei luoghi di studio, sollecitiamo l'Amministrazione a continuare l'implementazione di un’importante infrastruttura quale è la Bicipolitana. Servono però anche interventi infrastrutturali tesi a rendere sicura la mobilità in genere, soprattutto per gli utenti deboli della strada: zone scolastiche e 20-30 km/h (oggi solo 31km complessivi) in tutti i quartieri, e incentivi per l'utilizzo dei mezzi pubblici oggi in sofferenza”.



Gli spostamenti sostenibili

La classifica delle città per numero assoluto di spostamenti sostenibili: Padova (6360), Piacenza (5688), Pescara (5238), Palermo (4360), Milano (4042), Roma (3439), Monza (3385), Reggio Emilia (3314), Fano (3152), Pesaro (3092), Torino (2944), Trento (2833), Prato (2655), Ravenna (2599), Faenza (1757), Bologna (1389), Foggia (1198), Pavia (1133), Carpi (1114), Genova (792), Verona (791), Collegno (719), Chiavari (594), Udine (567), Jesi (520), Napoli (460), Ferrara (280), Modena (254), Ancona (250), Carmagnola (232), L'Aquila (125), Beinasco (92), Parma (74), Alessandria (58), Rimini (50), Cassano delle Murge (18).

Cos'è il Giretto d'Italia

Giretto d’Italia - bike to work 2023, che come di consueto si è svolto nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità, ha un valore simbolico, sia per il poco tempo della rilevazione sia perché la diversità delle città in gara in termini di urbanistica, densità abitativa e dinamiche di traffico rende complesse le valutazioni. Legambiente ringrazia tutti i volontari delle varie associazioni che hanno garantito il corretto funzionamento dei check-point.