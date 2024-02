Volontari di Protezione civile, un sabato in esercitazione

Sabato 24 febbraio ci sarà una giornata di esercitazione del gruppo comunale volontari di Protezione civile di Montegrotto Terme sul tema «addestramento saccata e gruppi elettrogeni». «Si tratta - spiega il sindaco Riccardo Mortandello- di un’importante occasione per verificare i modelli d’intervento, testare le procedure codificate, migliorare la sinergia tra i volontari e verificare l’efficienza di uomini, mezzi e procedure in dotazione al gruppo». Le attività saranno dedicate in particolare modo all’addestramento dei volontari sull’utilizzo dei gruppi elettrogeni e sulle tecniche di saccata, ossia della costruzione di un argine con sacchi di sabbia.