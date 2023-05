Mense scolastiche padovane promosse a pieni voti da studenti e insegnanti

Sono giunti gli attesi risultati della customer satisfaction somministrata nel mese di marzo da Dussmann Service a 477 insegnanti, 744 alunni della scuola secondaria e 3.811 alunni della scuola primaria, con lo scopo di verificare lo stato del servizio indicato dal Comune di Padova.

Mense

Dai risultati del sondaggio emerge che più del 90% degli insegnanti ritiene che i collaboratori Dussmann abbiano un aspetto ordinato, utilizzino utensili puliti e abbiano una positiva attitudine al problem solving. Inoltre, più dell’80% degli intervistati risponde che stoviglie e tavoli sono in buono stato e puliti. Passando alle portate, circa l’80% dei docenti ha attribuito un punteggio al primo piatto che va da buono a eccellente, così come per il secondo piatto, il contorno, la frutta e la merenda al mattino che piacciono all’80% degli insegnanti. Le temperature delle pietanze sono ottime e anche i menù delle feste sono stati particolarmente apprezzati; secondo la valutazione complessiva del servizio, più dell’85% dei docenti è pienamente soddisfatta da Dussmann. Passando agli alunni, oltre il 90% mangia volentieri con i propri compagni e la maggior parte degli intervistati ha una predilezione per il primo piatto con punte dell’88% di gradimento della scuola primaria. Anche il secondo piatto riscuote un buon successo aggiudicandosi il parere positivo di oltre 3.000 alunni. A seguire il contorno e la frutta, maggiormente apprezzati dagli alunni della primaria. Per tutti gli alunni delle scuole di Padova le porzioni sono sufficienti, i menù delle feste vengono molto apprezzati, tavoli e stoviglie sono puliti. Un plebiscito per il personale Dussmann che, con la sua gentilezza, conquista i cuori di oltre il 95% degli studenti.