Zaia: «Il Covid si è portato via quelli che hanno fatto grande questo Veneto»

Non solo gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus sono stati comunicati questa mattina, 18 marzo, dal presidente della Regione Luca Zaia, accompagnato dall'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin, dal direttore della sanità veneta Luciano Flor e da Francesca Russo, dottoressa che dirige l'area delle prevenzione in Regione Veneto. Il Presidente infatti ha voluto ricordare nel suo intervento tutte le vittime della pandemia nella giornata nazionale per le vittime del Covid, in particolare i più di diecimila morti in regione facendo osservare anche un minuto di silenzio.

Decessi

Il Presidente Zaia, che è intervenuto ma poi ha lasciato la conferenza per un impegno in videoconferenza con il Governo per discutere del Recovery Fund, ha insistito sull'importanzza di non dimenticare chi ha perso la vita quest'anno. «Ne abbiamo sentite di tutti i colori, che morivano solo i vecchi ad esempio, cosa che poi è stata smentita dai fatti. Ma quelle persone, ultraottantenni, sono coloro che hanno reso grande questa regione, con i loro sacrifici, con il loro impegno e il loro lavoro. Gente che ha conosciuto la guerra, la fame, persone che sono emigrate pur di trovare lavoro. Non dimentichiamolo». Zaia ha evidenziato che rendere omaggio a queste persone è indispensabile e per farlo bisogna tenere determinati comportamenti: «Dobbiamo ricordarli soprattutto con l'impegno quotidiano nel rispettare le regole che limitano l'infezione e la diffusione del Covid».