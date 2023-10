Primo giorno di stop dei mezzi inquinanti: priorità all'informazione e zero multe

Il primo bollettino Arpav pubblicato sulla qualità dell’aria in questa nuova stagione di applicazione delle misure antismog è verde. Finora non è stata data alcuna sanzione e la polizia locale, nell’ambito delle ordinarie attività di controllo, sta svolgendo una importante funzione di informazione e comunicazione, fondamentale in questi primi giorni. Nella mattinata di oggi, 2 ottobre, sono circa 40 le richieste di informazioni giunte alla centrale operativa della polizia locale, al settore o al centralino, da parte di persone che richiedono informazioni generali o puntuali ad esempio sulle deroghe. A questo vanno aggiunti i servizi ormai noti di Gaia e del canale Telegram, utilizzati in particolar modo per le domande relative ai livelli di allerta.

L'analisi dell'assessore all'ambiente Andrea Ragona

L’assessore all’ambiente Andrea Ragona commenta: “In queste giornate ancora estive le persone non pensano alle misure antismog, normalmente associate alla stagione invernale. Per questo il nostro impegno è massimo nel cercare di diffondere le informazioni, anche se va comunque evidenziato che negli anni si riducono sempre meno le richieste di chiarimenti perché ormai il sistema è sempre lo stesso e i cittadini hanno iniziato a capire il funzionamento e soprattutto le ragioni che stanno alla base di questi provvedimenti”.