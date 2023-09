Al Golf club Padova arriva la cucina della chef stellata Caterina Ceraudo

Ci sono circoli che segnano la storia del golf italiano e indubbiamente il Golf Club Padova è uno di questi. La sperimentazione in questo caso non avviene sui campi di questa splendida perla incastonata tra i Colli Euganei, ma in cucina. Dal 19 settembre a pranzo e dal 7 ottobre anche a cena apre infatti "Graya", il nuovo ristorante del circolo frutto di una collaborazione con una delle chef maggiormente creative e conosciute Caterina Ceraudo.

Golf club Padova

Il Golf Club Padova si configura come un’oasi ideale per coloro che desiderano coniugare la pratica dello sport, l’apprezzamento dell’arte, il benessere e, soprattutto, l’immersione nella natura. La decisione di intraprendere questa nuova avventura è il risultato di una lunga strategia di diversificazione delle attività da parte dell’Azienda Ceraudo e della volontà di offrire una novità importante dal punto di vista enogastronomico dei vertici del circolo.

Nuove opportunità

Caterina Ceraudo, alla guida della cucina di Dattilo a Strongoli, insignita di una stella verde Michelin dopo anni di consolidamento delle attività, ha deciso di diversificare: «Da qualche anno infatti abbiamo ampliato il nostro business dando vita a nuovi progetti. L’apertura di Graya all’interno del Golf Club di Padova nasce con la stessa ottica di crescita e di sviluppo delle nostre competenze e della nostra storia».

Gli executive chef

In cucina gli executive chef saranno Sante Longo e Cristian Vuono.

Il significato del nome del ristorante

Il nome scelto per il ristorante, “Graya”, ha origine dall’arbëreshë, una lingua delle comunità albanesi d’Italia, noti anche come italo-albanesi. Il suo significato è “donna”. Questa scelta intende creare un legame con Roberto il fondatore dell’azienda Ceraudo, di origini arbëreshë.

Sport e alimentazione

L’opportunità di valorizzare il contesto golfistico con la combinazione di sport e alimentazione di alta qualità ha rappresentato le principali motivazioni che hanno spinto i vertici del Golf a scegliere di coinvolgere Caterina Ceraudo.

Un valore aggiunto

«Questa partnership – spiega Alvise Arvalli, Presidente del Golf Club Padova – va a completare mirabilmente l’offerta del nostro circolo. Infatti alla qualità della struttura del campo e alla sua tradizione dal punto di vista golfistico, tradizione che si unisce all’innovazione e alla ricerca, aggiungiamo una vera eccellenza italiana quale è Caterina Ceraudo. La sua cucina è un autentico valore aggiunto, cucina che potranno apprezzare i nostri soci ma anche tutte le persone che vorranno passare a trovarci».

Foto articolo da comunicato stampa - Caterina Ceraudo Photo @brambillaserrani come da indicazioni IG