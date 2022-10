A13, chiude per due ore l'uscita di Monselice

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lo svolgimento della competizione ciclistica "Serenissima Gravel", che si svolgerà venerdì 14 ottobre, sarà necessario chiudere completamente la stazione di Terme Euganee, in entrata e in uscita, dalle 13:00 alle 15:00 e comunque fino al termine della gara. In alternativa si potrà utilizzare la stazione di Monselice o di Padova sud.