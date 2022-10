A4, proseguono i lavori di manutenzione

Lungo l’autostrada A4 Brescia - Padova, per lavori di riparazione e impermeabilizzazione dei giunti del ponte sul fiume Ceresone (al km 345+378), in carreggiata Est (direzione Venezia) tra i caselli di Grisignano e Padova Ovest, si viaggerà su una sola corsia di marcia dalle ore 21.00 di martedì 11 ottobre alle ore 6.00 di mercoledì 12 ottobre 2022; in carreggiata Ovest (direzione Milano) tra i caselli di Padova Ovest e Grisignano, si viaggerà su una sola corsia di marcia dalle ore 21.00 di giovedì 13 ottobre alle ore 6.00 di venerdì 14 ottobre 2022.