Colpo grosso alle Terme: svaligiata auto con 150mila euro di gioielli

Colpo grosso nel parcheggio di un hotel di Abano Terme in pieno centro. Un rappresentante orafo austriaco che stava soggiornando in una struttura ricettiva prima di tornare a casa, sabato mattina 16 marzo scendendo in parcheggio ha trovato l'auto forzata e il forziere depredato. Stiamo parlando di gioielli per un valore di 150mila euro che lo straniero aveva acquistato all'ingrosso per poi rivendere in patria. Non ha potuto far altro che rivolgersi ai carabinieri e formalizzare regolare denuncia.

Le indagini

Sulla vicenda stanno lavorando i militari dell'Arma della Compagnia di Abano. Gli investigatori hanno acquisito le immagini della videosorveglianza presenti nella zona del furto. Dai primi riscontri si ipotizza che i ladri siano andati a colpo sicuro, dopo aver a lungo seguito le mosse del rappresentante orafo. La vittima ha riferito ai militari di venire spesso nella zona delle Terme a fare acquisti e di non aver notato alcuna persona sospetta nelle ore che hanno preceduto il maxi furto.