In affidamento ai servizi sociali, si presenta ubriaco ai controlli: 47enne torna in carcere

Era in affidamento in prova ai servizi sociali ma non è andata granché bene: ai due controlli si è presentato ubriaco e ha provocato i carabinieri più volte. Ed ora è finito dietro le sbarre

Ubriaco e sprezzante, addirittura provocatorio. E così dall’affidamento ai servizi sociali è passato al carcere.

La misura

Un 47enne di Saonara la mattina di lunedì 25 gennaio è stato portato in carcere. L’ordine è partito dal tribunale di Padova e ad eseguirlo sono stati i carabinieri di Legnaro. L’uomo è stato condannato a oltre 6 anni e inizialmente si era deciso per l’affidamento in prova ai servizi sociali. Ma il suo comportamento non è stato esattamente corretto. In occasione dei due controlli era ubriaco e ha provocato le forze dell’ordine, per cui la misura restrittiva è cambiata e il 47enne è finito in cella.