Aggredisce e minaccia la fidanzata, denunciato dai Carabinieri

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Abano Terme hanno denunciato in stato di libertà per maltrattamenti in famiglia un 36enne rumeno domiciliato in Maserà di Padova, già noto alle forze dell’ordine. I fatti si sono verificati nel corso della notte presso un bar del centro dove veniva richiesto l’intervento dei Carabinieri a seguito della segnalata presenza di una ragazza ferita.

Sul posto i militari identificavano la ragazza, una 24enne del posto, ma domiciliata a Maserà di Padova, la quale riferiva che poco prima all’interno del proprio domicilio, alla presenza del figlio minore era stata minacciata, aggredita e percossa dal compagno per futili motivi riconducibili a gelosie. I militari raccolti i primi elementi si portavano presso il domicilio della donna, dove accertavano la presenza dell’uomo che successivamente identificato veniva allontanato d’urgenza dall’abitazione come disposto dall’Autorità Giudiziaria. La ragazza riservandosi di ricorrere alle cure mediche del caso, riferiva di non aver mai presentato alcuna denuncia nei confronti dell’uomo.