Dopo lo schianto è in terapia intensiva la piccola ciclista

A distanza di un giorno dal grave incidente in cui è rimasta coinvolta, la bambina di 10 anni residente con la famiglia ad Agna si trova ricoverata nella Terapia intensiva pediatrica dell'ospedale di Padova. I medici che fin da subito l'hanno presa in cura stanno facendo di tutto per salvarla. La prognosi è riservata. Saranno decisivi i prossimi giorni per valutarne i margini e le tempistiche di recupero.

I fatti

Lo schianto ha interessato in via Carrare oltre alla bambina che si trovava a due passi da casa in sella ad una bicicletta e una Seat Altea condotta da un uomo di 42 anni. Dopo il terribile impatto la piccola è caduta rovinosamente a terra. L'ambulanza e i sanitari accorsi sul luogo dell'incidente si sono subito accorti che il suo quadro clinico era preoccupante e hanno chiesto l'intervento da Padova dell'elisoccorso.

Le indagini

Restano sotto sequestro i mezzi coinvolti nell'incidente. L'automobilista come da prassi è stato sottoposto ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto. La Polizia Stradale di Padova che ha effettuato i rilievi sta cercando di ricostruire nei dettagli cosa possa essere accaduto.

Il paese

Il sindaco di Agna a come di tutta l'amministrazione comunale ha contattato la famiglia della piccola rimasta ferita trasmettendole l'affetto di una comunità intera in un momento così delicato. Il primo cittadino, attraverso l'ospedale del capoluogo sta seguendo costantemente l'evolversi della situazione.