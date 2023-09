Agente di Polizia locale si toglie la vita con la pistola d'ordinanza

Ha deciso che la sua vita era ormai giunta ad un punto senza ritorno. Oggi 25 settembre alle prime luci dell'alba un uomo di 55 anni, agente di Polizia locale del comune di Padova, è uscito di casa e si è recato in un'area verde di Albignasego dove risiede. Si è puntato addosso la pistola d'ordinanza e ha sparato. Il suo corpo a terra è stato notato da alcuni passanti che hanno subito chiesto l'intervento dei soccorritori. Quando sono arrivati i sanitari del Suem 118 non hanno potuto far altro che constatare l'avvenuto decesso. La salma, dopo il nullaosta del pubblico ministero di turno, è stata trasferita all'istituto di Medicina legale dell'ospedale e posta a disposizione della famiglia per organizzare le esequie. Alle persone vicine alla vittima sono giunte decine di attestazioni di vicinanza da tutti coloro che nel corso degli anni hanno avuto modo di conoscere professionalmente e umanamente l'agente.

Numeri utili

Tutti coloro che stanno attraversando un momento difficile, possono contattare Telefono Amico 02 2327 2327. o Whatsapp al 345/0361628; Telefono Azzurro 1.96.96; Progetto InOltre 800.334.343; De Leo Fund 800.168.678. E' possibile scambiare qualche parola e trovare una soluzione a possibili problemi che la vita ogni giorno ci presenta.

Il cordoglio

Diego Bonavina, assessore alla Polizia Locale dichiara: «Abbiamo appreso questa mattina della tragica scomparsa del nostro agente della Polizia Locale. Una notizia che non avremmo mai voluto ricevere e che ci ha scosso profondamente. Un collega serio e stimato, che tutti noi conoscevamo bene e con il quale sovente ci fermavamo a scambiare due parole. Personalmente come assessore alla Polizia Locale, con il Comandante Fontolan e l’Amministrazione tutta, a partire dal Sindaco fino ai tanti dipendenti del Comune che giornalmente lo incrociavano, esprimiamo il nostro cordoglio e ci stringiamo ai familiari e ai colleghi della Polizia Locale che vivono questo tragico evento».