Padova: 6 nuove attività entrano nell'albo dei locali e delle attività storiche

Da oltre 10 anni è istituito l’Albo dei locali e delle attività storiche del comune di Padova, una iniziativa nata in collaborazione con la Camera di Commercio e le associazioni di categoria del commercio e dell’artigianato (Ascom, Confesercenti, Appe, Upa, Cna) che ha l’obiettivo di sostenere e far conoscere gli esercizi commerciali e artigianali di tipo tradizionale che sono un patrimonio prezioso della città.

Le attività

L’ Albo dei locali storici e della attività storiche della Città di Padova valorizza e tutela le attività che hanno più di 40 anni di vita. Gli esercizi sono divisi in due categorie: i locali storici, nei quali oltre alla storicità dell’attività sono ancora presenti specifici elementi che riguardano la struttura dei locali, gli arredi e le insegne, e le attività storiche comunque testimoni della tradizione cittadina e della storia dell’economia padovana. La Commissione che verifica i requisiti per l’iscrizione e il loro mantenimento per il periodico aggiornamento dell’Albo, ha aumentato le attività che passano da 133 a 139 grazie all’inserimento di 6 significativi esercizi con una lunga storia alle spalle.

Punto di riferimento

L’assessore alle attività produttive e al commercio Antonio Bressa, è soddisfatto: «Si arricchisce l’albo dei locali e delle attività storiche del Comune di Padova con nuove importanti attività che rappresentano un solido punto di riferimento per tanti clienti. Il nostro intento è quello di valorizzare questo patrimonio di attività perché rappresenta una parte importante dell'identità culturale della città. Un patrimonio sempre più riconoscibile grazie alla diffusione in città degli adesivi di riconoscimento sulla vetrina e che troverà spazio anche nelle prossime azioni di promozione turistica tramite comunicazione on line e visite guidate».

I negozi

Negozio “Lion Cinture” di Gianni Bossan, via Manin 34, con 43 anni di attività

Negozio “Alfa Foto Sprint” di Veronica Bellucco, via Forcellini 52, con 50 anni di attività

Parrucchiere “Panizzolo Tommaso” di Tommaso e Nicolò Panizzolo, via Ciamician 35, con 43 anni di attività

Attività artigianale “La Cornice” di Elena Cappello, via Umberto I 67, con 50 anni di attività

“Caffetteria Manin” di Luigi Nicolè, via Manin 56, con 48 anni di attività

Negozio “La Pagoda” di Bruna Gallo e Valentina Giuriati, via del Santo 100, con 44 anni di attività

