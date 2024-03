Si gettò in acqua per salvare un uomo in difficoltà: ricordato il poliziotto eroe

Si è celebrata oggi, 10 marzo, ad Anguillara Veneta, la commemorazione del sovrintendente della Polizia di Stato Domenico Zorzino, Medaglia d’Oro al Valor Civile, deceduto il 3 marzo 2023, durante il tentativo di salvataggio di una persona scivolata nelle acque del canale Gorzone. Alla presenza del direttore centrale della Direzione centrale anticrimine, Alessandro Giuliano, del prefetto Francesco Messina, del questore della provincia di Padova Marco Odorisio, del sindaco di Anguillara Veneta

Alessandra Buoso, del sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari, dell’onorevole Elisabetta Gardini e dell’onorevole Arianna Lazzarini, questa mattina è stata celebrata la messa nella chiesa di Sant’Andrea Apostolo e, a seguire, si è tenuta l’inaugurazione e intitolazione di una nuova piazzetta dedicata a Domenico Zorzino. Presenti anche la moglie di Domenico Zorzino, Sabina, il figlio Tommaso, il fratello Angelo con la mamma Aurelia e il papà Giovanni.

Cosa era successo

Il pomeriggio del 3 marzo 2023 l'assistente capo coordinatore Domenico Zorzino, in servizio presso il Reparto prevenzione crimine Veneto, mentre si trovava, libero dal servizio, a passeggio sul lungargine del canale Gorzone, ad Anguillara Veneta, ha notato un’auto scivolata nelle acque del canale. Ha potuto scorgere che a bordo della stessa vi era un uomo in difficoltà. Dopo aver allertato telefonicamente tutti i soccorsi si è gettato nel canale ma, nel tentativo disperato di riportarlo a riva, ha perso la vita insieme al suo compaesano finito nel fiume.​ Sono ritrovati dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco ancora abbracciati.



Medaglia d'oro

A marzo 2023, in occasione del 171° anniversario della Fondazione della Polizia di Stato, il presidente della Repubblica ha conferito all’assistente capo coordinatore Domenico Zorzino la medaglia d’oro al valor civile con la seguente motivazione: "Libero dal servizio, accortosi di un veicolo che si stava inabissando in un canale, dopo aver allertato la centrale operativa dei carabinieri, si gettava in acqua per trarre in salvo la persona rimasta all’interno. Nonostante l’insidiosità delle acque, raggiungeva il malcapitato e, trascinatolo fuori dall’abitacolo, lo legava a sé per condurlo a riva. Le condizioni avverse non consentivano di portare a termine la valorosa impresa, che si concludeva con il decesso di entrambi. Fulgido esempio di coraggio e umana solidarietà spinti fino all’estremo sacrificio. 03 marzo 2023 – Anguillara Veneta”.