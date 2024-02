Trascorre la nottata fuori casa nonostante la misura dei domiciliari

Si trova nei guai per essere stato trovato positivo all'alcoltest ad un controllo su strada. Nonostante dovesse trovarsi ai domiciliari, nella notte tra il 25 e il 26 febbraio un uomo di 37 anni di Arre ha pensato bene di trascorrere qualche ora lontano dal suo domicilio. I carabinieri della stazione di Conselve durante i tradizionali controlli alle persone sottoposte a misure restrittive, non l'hanno trovato. E' rientrato soltanto la mattina del 26. Per lui, inevitabile è scattato l'arresto per evasione. Nella mattinata odierna, 27 febbraio

è stato processato per direttissima. Ebbene, il giudice ha convalidato l'arresto e rimesso l'uomo ai domiciliari.

Il suo trascorso

L'indagato deve scontare un anno di arresto con fine pena per ferragosto, per guida sotto l’influenza dell’alcol con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/lt. Reato commesso a Conselve nel 2017. L'uomo, destinatario di un decreto di sospensione affidamento in prova a servizio sociale, lo scorso 7 novembre 2023, a seguito di numerose violazioni della misura accertate dai militari, è stato arrestato, portato in carcere e successivamente è stato sottoposto a detenzione domiciliare nel comune di residenza. Ha il permesso di assentarsi negli orari stabiliti per recarsi al lavoro. La notte scorsa si è però allontanato facendo rientro solo la mattina seguente, contravvenendo pertanto alle prescrizioni imposte.