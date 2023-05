Arresti e denunce per spaccio, resistenza, possesso di armi e abuso di minori: 3 espulsioni

Nell’ambito dell’attività di contrasto al crimine di strada condotta durante il ponte del 1° maggio, i poliziotti della Sezione Crimine Diffuso della Squadra Mobile della Questura di Padova hanno tratto in arresto due persone e denunciate altre quattro, responsabili di spaccio, resistenza e porto di oggetti atti all'offesa.

Reati sessuali

Ad essere arrestato per primo, un 52enne irregolare e con precedenti per stupefacenti. Raggiunto presso la sua abitazione per essere sottoposto ad una perquisizione domiciliare disposta dalla Procura della Repubblica nell'ambito di altro procedimento penale che lo vede già indagato per atti sessuali con minore e minacce, l’uomo è stato sorpreso a detenere 12 dosi di cocaina ed una modica quantità di hashish. Il 52enne è stato arrestato e condotto in carcere. Gli sono stati inoltre sequestrati uno smartphone ed un tablet alla ricerca di ulteriori prove rispetto all’ipotesi più grave (atti sessuali con minorenne), e ciò anche alla luce della possibilità di aver potuto peraltro cedere o persino indotto la minore al consumo di cocaina.

Eroina e cocaina

Ad essere stato arrestato è stato pure un altro incensurato di 28 anni, anche irregolare. Quest’ultimo è stato notato in Via Fambri nascondersi nel cortile di uno stabile e prelevare da un nascondiglio ricavato nel terreno un involucro contenente della sostanza che provvedeva a dividere e confezionare in più dosi. Intuito potesse trattarsi di sostanza stupefacente, i poliziotti hanno proceduto al controllo del soggetto, accertando il possesso da parte del medesimo di 9 dosi di eroina (oltre 20 gr.) e 2 dosi di cocaina. L’uomo è stato tratto in arresto e trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa della convalida e del successivo rito direttissimo, all'esito del quale è stato concesso nulla osta all'espulsione, con accompagnamento e trattenimento presso il CPR di Gradisca d'Isonzo. Oltre ai due arresti i poliziotti hanno proceduto a denunciare diversi stranieri per resistenza e possesso di armi od oggetti atti ad offendere. Due di loro sono stati espulsi ed accompagnati presso un centro rimpatri.

Coltello

A un altro 56enne pregiudicato per reati inerenti gli stupefacenti, controllato dagli agenti in Via Donghi, opponeva una strenua resistenza tentando mediante minacce e gesti autolesionisti di opporsi all’atto di p.g.. Con non poca difficoltà i poliziotti sono riusciti a bloccarlo ed a sfilargli dalla mano un coltello a serramanico di 13 cm.