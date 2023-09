Spaccia cocaina in carrozzina: nei guai 62enne portatore di handicap

A seguito di numerose segnalazioni relative a una casa popolare di via Poleni, dove era stato notato un sospetto via vai di presunti acquirenti di sostanze stupefacenti, i polizotti della sezione criminalità diffusa della squadra mobile hanno riscontrato l’arrivo nel luogo segnalato di persone non residenti in zona, tra cui alcuni giovani già noti per essere tossicodipendenti.

I fatti

Uno di loro, dopo aver citofonato ed essere entrato nella palazzina, è stato bloccato dopo la cessione di una dose da 20 euro di cocaina da parte del pusher, un 62enne italiano trovato in possesso di un’ulteriore dose oltre che di tre bilancini di precisione e materiale da confezionamento. La particolarità è data dal fatto che lo spacciatore ha subito evidenziato la propria disabilità, dichiarandosi costretto ad una sedia a rotelle che però, in quel frangente, non stava utilizzando. Benché vanti un nutrito casellario giudiziario (l’ultima condanna risale al gennaio scorso, proprio per detenzione di diverse droghe ai fini di spaccio), i poliziotti hanno dovuto prendere atto che effettivamente, a seguito di una visita da parte di una commissione medica dell’Inps, nel 2020 l’uomo è stato giudicato portatore di handicap in situazione di gravità e come tale bisognoso di assistenza. Data l’evidenza del reato commesso, è stato comunque dichiarato in stato di arresto salvo venire subito rimesso in libertà alla luce delle “certificate” precarie condizioni di salute. La polizia segnalerà l’uomo agli organi competenti affinché si valuti un'eventuale visita di revisione.