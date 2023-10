A zonzo con quasi 50 grammi di marijuana: 29enne in manette

Lo hanno intercettato nella via principale di Albignasego, cogliendolo in castagna: i carabinieri della locale strazione hanno arrestato un 29enne originario della Costa d’Avorio con precedenti specifici per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I fatti

I fatti si sono verificati nel corso della notte tra sabato 14 e domenica 15 ottobre, quando i militari dell'Arma, in transito in via Roma, insospettiti dall’atteggiamento sospetto dell'uomo hanno deciso di controllarlo: sottoposto a perquisizione personale, il 29enne è stato trovato in possesso di tre involucri di marijuana del peso complessivo di 48 grammi, subito sequestrati. Il giovane è stato arrestato e dovrà rispondere all’Autorità Giudiziaria dei fatti contestati.