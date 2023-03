Calcio violento: aggredito a calci e pugni preparatore dei portieri

Finale choc domenica 19 marzo della partita di calcio tra Cavarzere e l'Usd Abc - Arre Bagnoli valevole per il campionato di calcio di Promozione. Si giocava sul campo della compagina veneziana che tra l'altro al fotofinish ha vinto 3-2. Rientrando verso gli spogliatoi, secondo una prima ricostruzione, il preparatore dei portieri della squadra padovana entrando negli spogliatoi sarebbe stato aggredito da due tesserati del Cavarzere. Prima sono volate parole grosse, poi si è verificato un autentico pestaggio con calci e pugni che ha visto il preparatore dei portieri soccombere. E' stato trasportato in ospedale per accertamenti. Al campo sportivo sono intervenuti anche i carabinieri che hanno identificato i responsabili. In arrivo provvedimenti non solo sul fronte sportivo, ma anche penali.

Lo sconcerto della società Usd Abc - Arre Bagnoli

«La società Usd Abc Arre Bagnoli calcio - si legge nella nota - esprime solidarietà al suo tesserato che domenica pomeriggio, al termine dell'incontro di campionato, ha subìto un grave atto di violenza da parte di due tesserati della società Calcio Cavarzere. Dopo aver chiesto di entrare in spogliatoio per ritirare il materiale sportivo lasciato all’interno, e dopo che gli è stata negata la possibilità, il nostro tesserato veniva pesantemente offeso e aggredito da dietro da un tesserato del Cavarzere e colpito con pugni in viso da parte di un altro tesserato avversario. Per riuscire ad entrare negli spogliatoi e riportare l’ordine sono dovuti intervenire i carabinieri: il nostro tesserato - prosegue la nota della società - ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso, segnalando l’accaduto alle forze dell’ordine". La società Usd Abc - Arre Bagnoli ha chiuso con un messaggio chiaro: "Condannando questo grave atto di violenza, la nostra società si adopererà sia in sede sportiva che in quella giudiziaria in difesa del proprio tesserato, auspicando che la giustizia fermi questi gravi atti che niente hanno a che fare con lo sport».

Il sindaco di Bagnoli

Ieri, 20 marzo, attraverso la sua pagina social, anche il sindaco di Bagnoli di Sopra Roberto Milan è tornato sulla vicenda, trasmettendo tutta la sua vicinanza al preparatore dei portieri: «Esprimo la mia vicinanza al tesserato che ha subito violenza e alla società USD ABC - Arre Bagnoli Calcio e auguro una pronta guarigione. Spero che la giustizia ordinaria e quella sportiva punisca i responsabili e allontani i delinquenti dal calcio e da tutti gli sport. E' assurdo che si vivano situazioni di questo tipo. Il tesserato della squadra del nostro paese è rimasto ferito, ma visto come sono andate le cose poteva davvero avere conseguenze più gravi».