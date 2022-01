Polizia locale della Federazione dei Comuni del Camposampierese, il bilancio del 2021

L'inizio dell'anno è da sempre l’occasione per tracciare il bilancio delle attività svolte nell’anno precedente. I dati relativi al 2021 della polizia locale della Federazione dei Comuni del Camposampierese sono da leggere tenendo conto dell’emergenza dovuta alla pandemia da Covid; circostanza che ha visto tutte le forze dell'ordine, rimodulare i propri servizi per potenziare i controlli derivanti dagli obblighi previsti dai Dpcm e dalle ordinanze regionali.

Dati

Il comando di polizia locale della Federazione, che vede associati 10 comuni nell'Alta Padovana, serve un territorio di circa 220 kmq con una popolazione di oltre 90mila abitanti, con un contingente che non supera attualmente le 40 unità quando la legge regionale prevede come indicatore ottimale un agente in servizio ogni 1.000 abitanti. Sono stati presentati i dati relativi all'attività svolta dalla 3ª Unità Operativa, che si occupa di sicurezza urbana, polizia amministrativa e mobilità. Il Nucleo Annonaria nel 2021 ha effettuato un totale di 45 controlli sulle attività economiche, produttive e commerciali del territorio della Federazione del Camposampierese. In totale 16 sono state le posizioni irregolari accertate dagli agenti della squadra, pari al 38% sul totale dei controlli effettuati. 20 in tutto le violazioni accertate in materie quali commercio, somministrazione di alimenti e bevande, gioco d'azzardo e norme Covid. A seguito degli accertamenti compiuti, sono state ben 7 le richieste di chiusura delle attività abusive o irregolari. «Numeri in calo rispetto agli anni scorsi - spiega il comandante Antonio Paolocci - dovuti sia al fatto che molte attività erano chiuse a causa della pandemia, sia al fatto che alla riapertura degli esercizi commerciali abbiamo privilegiato più la prevenzione e l'informazione che la repressione. Nessuno sconto però in materia di sicurezza e tutela del consumatore». Un impegno particolare quello profuso anche per il controllo durante i mercati settimanali, con un aumento sostanziale degli operatori deputati alle verifiche durante le attività di vendita.

Mobilità e sicurezza urbana

Nel 2021 il Nucleo Mobilità, che si occupa della predisposizione di atti quali Ordinanze e pareri previsti dal Codice della Strada, ha concluso 53 istruttorie, gestito 176 manifestazioni e redatto 71 ordinanze. Anche in questo caso numeri in calo rispetto agli anni pre-pandemia, dovuti all'annullamento di tante manifestazioni sul territorio a causa del Covid-19. Ottimi invece i risultati del reparto Sicurezza Urbana, uno dei fiori all'occhiello della Polizia Locale della Federazione. Il personale assegnato alla squadra ha effettuato nel corso dell’anno in totale 77 servizi che hanno portato ad identificare 379 persone, delle quali 120 straniere e 259 italiane. 17 i sequestri effettuati di cui 12 per sostanze stupefacenti (marijuana, hascish, cocaina ed eroina), 2 le perquisizioni effettuate di iniziativa. Una decina le persone denunciate all'autorità giudiziaria per reati che vanno dall'immigrazione clandestina al porto abusivo di armi, dagli atti osceni in luogo pubblico allo spaccio, oltre ad un arresto effettuato proprio l'ultimo giorno dell'anno. «Questi sono i risultati migliori che abbiamo ottenuto da dieci anni - spiega il presidente di turno della Federazione Moreno Giacomazzi, Sindaco di Santa Giustina in Colle - la squadra è stata rinnovata dopo alcuni pensionamenti con l'innesto di nuovo personale giovane e motivato. Abbiamo investito molto sulle dotazioni tecnologiche, sulla formazione e sull'addestramento aprendo, unici nella provincia, una struttura dedicata. Quest'anno ci aspettiamo un ulteriore salto di qualità quando entrerà pienamente in servizio l'unità cinofila antidroga che sta completando il ciclo di addestramento proprio in questi mesi». Aggiunge il comandante Paolocci: «È stato un anno difficile che ha visto il personale di polizia locale impiegato soprattutto per i controlli relativi alla pandemia, senza però tralasciare gli altri compiti di istituto, come questi dati dimostrano. Il nostro sforzo è stato reso meno gravoso grazie alla professionalità e all'impegno dei nostri agenti e dei nostri ufficiali, ma soprattutto grazie alla collaborazione dei cittadini che sin dal primo momento si sono dimostrati rispettosi delle regole e dei divieti imposti dal legislatore».