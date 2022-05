I bimbi della scuola elementare Mazzini alla scoperta del lavoro del poliziotto: visita al II Reparto mobile

Una giornata con i poliziotti. 25 alunni hanno trascorso la giornata alla scoperta del lavoro di poliziotto, le tecniche, gli strumenti e i segreti del mestiere.

L'iniziativa

Martedì 31 maggio 25 alunni della scuola elementare Mazzini sono stati accolti dagli agenti del II Reparto mobile per un incontro formativo con istruttori, specialisti, poliziotti di quartiere, cinofili e personale della polizia scientifica. I bambini sono andati alla scoperta del mondo della polizia di Stato. Prima hanno visto in cosa consiste l'equipaggiamento e alcuni mezzi come l'idrante, di cui gli agenti hanno spiegato l'impiego nei diversi contesti. Dopo di che è stato il turno della polizia scientifica che ha mostrato come si fa a prendere le impronte digitali, riproducendo una finta scena del crimine che ha entusiasmato i bambini. E prima della merenda non poteva mancare un momento con i cani e gli istruttori dell'unità cinofila.