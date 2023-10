Sette militanti di Ultima Generazione bloccano il traffico in centro a Padova: la protesta

Pochi minuti dopo le ore 8 di oggi, mercoledì 4 ottobre, sette persone aderenti alla campagna Fondo Riparazione, promossa da Ultima Generazione, hanno bloccato il traffico in via Avanzo a Padova, sedendosi sull’asfalto della carreggiata, all’altezza del cavalcavia Borgomagno.

Ultima Generazione

Spiegano da Ultima Generazione: «Lo abbiamo fatto per denunciare le pesanti responsabilità dell’Eni nel provocare l’attuale stravolgimento climatico, manifestare il loro terrore di fronte agli eventi estremi che stanno mettendo in pericolo il territorio ed esprimere la loro solidarietà nei confronti dei tre giovani che giovedì scorso sono stati chiamati a comparire al Tribunale di Roma per un’azione di disobbedienza civile nonviolenta tenutasi ad aprile all’esterno di un negozio Eni a Valle Aurelia». I cittadini della campagna di disobbedienza civile per tutta la durata dell’azione hanno dialogato con gli automobilisti presenti: all’arrivo delle Forze dell’ordine, alle ore 08.14, i manifestanti sono stati portati a bordo strada, e alle ore 08.25, facendo resistenza passiva, sono stati fatti salire sulle volanti e portati in Questura a Padova.