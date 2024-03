Dopo il dramma, ufficializzate le date dei funerali di Sara e Alberto

Dopo lo strazio, il dolore, le lacrime per l'omicidio suicidio che ha sconvolto il 27 febbraio la comunità di Bovolenta, siamo entrati nella settimana che porterà ai funerali di Sara e Alberto. Sarà Buratin 40 anni e l'ex compagno Alberto Pittarello di 38 anni si conoscevano da una ventina d'anni. Per stessa voce dei loro genitori ora distrutti dal dolore, hanno vissuto

momenti indimenticabili insieme. In paese tutti li conoscevano e mai hanno riferito di liti, diverbi e discussioni. Ecco perchè quanto è capitato è stato ancora più sconvolgente perchè inaspettato. Nelle messe domenicali i sacerdoti della comunità di Bovolenta hanno invocato l'amore, la fede contro ogni forma di violenza, rancore e rabbia. Le due famiglie si sono strette in un unico grande dolore e hanno condannato ogni forma di odio. Chiedono rispetto e amore per fare in modo che storie come queste non debbano più capitare.Il sindaco Anna Pittarello per le esequie di Sara ha proclamato il lutto cittadino.

Le esequie di Sara

Giovedì 7 marzo alle 15,30 nella chiesa parrocchiale di Bovolenta si celebra il funerale di Sara. In suffragio della splendida mamma, assistente alla poltrona in uno studio dentistico di Padova, il giorno prima alle 19 è in programma un rosario. Accanto al feretro troveranno posto la mamma Maria Grazia, la sorella Angela con Luca e la figlia quindicenne. Al termine delle esequie Sara verrà cremata.

Le esequie di Alberto

Sabato 9 marzo alle 10,30 nella medesima parrocchia si celebra invece il funerale di Alberto Pittarello. Accanto al feretro del caldaista che lavorava in una azienda di Ponte San Nicolò e aveva la passione per la montagna e il calcetto, troveranno posto la figlia quindicenne, la mamma Adriana, il papà Gabriele, il fratello Stefano con Angela, la nonna Antonietta e i parenti più stretti. Ad entrambi i funerali è prevista la presenza delle forze dell'ordine per garantire la necessaria sicurezza ed evitare situazioni che nulla hanno a che fare con il lutto che sta caratterizzando questo momento storico della piccola comunità di Bovolenta