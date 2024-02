L'indagine: «Alberto Pittarello ha agito con premeditazione»

Il sostituto procuratore Sergio Dini, titolare del fascicolo d'indagine sull'omicidio di Bovolenta del 27 febbraio, ha iscritto sul registro degli indagati Alberto Pittarello, dato che fino a quando non verrà rinvenuto il suo corpo senza vita, il caldaista non può essere considerato morto. L'accusa a suo carico è di omicidio volontario pluriaggravato dalla premeditazione e dalla relazione sentimentale.

L'indagine

Sulla sorta di quanto ricostruito a stretto giro dai carabinieri del Nucleo investigativo di Padova, coordinati dal maggiore Enrico Zampolli, l'autorità giudiziaria ipotizza infatti che Alberto Pittarello non abbia agito in preda ad un raptus, ma abbia studiato l'omicidio nei minimi dettagli. Uno di questi, una settimana prima del delitto, aveva chiesto un giorno di ferie proprio per il giorno di martedì quando poi si sono consumati i tragici fatti. Non un giorno qualsiasi visto che si trattava del giorno libero dal lavoro della sua ex compagna. Sara infatti lavorava in uno studio dentistico del padovano. Insomma, la magistratura sulla sorta delle informazioni acquisite, è convinta che Alberto abbia pianificato tutto. E Alberto era certo che Sara l'avrebbe ricevuto nel cortile di casa della madre. Ed è qui che si sono consumati gli ultimi istanti di vita dell'assistente alla poltrona con la passione per lo sport.

Ricerche cadavere Alberto

Nella mattinata odierna 29 febbraio sono riprese a Ca' Molin le operazioni per riportare in superficie il furgone Nissan che è stato individuato sul fondale del Bacchiglione. A quel punto bisognerà capire se all'interno vi sia o meno Alberto per chiudere definitivamente il cerchio attorno ad un omicidio che ha colpito nel profondo non solo la comunità di Bovolenta, ma anche tutti coloro che da tempo si stanno battendo a tutela delle donne e contro ogni forma di prevaricazione in un rapporto di coppia.