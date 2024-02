Spunta un pupazzo sul cancello della casa del delitto

E' ufficiale, oggi 28 febbraio, le ricerche del furgone Nissan e del possibile corpo di Alberto Pittarello nel Bacchiglione a Ca' Molin di Bovolenta sono sospese. A provocare il brusco stop, le condizioni meteo avverse che non consentono ai sommozzatori dei vigili del fuoco di lavorare con l'opportuno margine di sicurezza. Presumibilmente il lavoro dei sommozzatori riprenderà nella giornata di domani. Stamattina i sommozzatori del nucleo regionale del Veneto hanno effettuato un’immersione ma le condizioni meteo proibitive hanno ostacolato le operazioni del recupero del mezzo, individuato con un sonar ieri notte. Si ipotizza che il mezzo affondato possa essere il furgone Nissan di Alberto Pittarello.

Il cordoglio del governatore

«L'assassinio di Sara Buratin a Bovolenta è un fatto inquietante - ha detto il presidente della Regione Veneto Luca Zaia - il terzo femminicidio in 3 mesi in Veneto. Questa è la tragedia di una donna che perde la vita, di una ragazzina 15enne che perde la mamma e il papà, qualsiasi sia l'epilogo di questa vicenda. Noi dobbiamo continuare a lavorare perché si diffonda nella nostra comunità la cultura del rispetto della donna, e ci sia la possibilità di essere tutti utili. Ai veneti dico che se possono denuncino, se son lontani dal contesto familiare segnalino agli sportelli dei servizi dedicati o alle forze dell'ordine, perché questo può salvare vite».

Il pupazzo

Dopo le lacrime e la disperazione, una fiammella di speranza lasciata dalla mano anonima di qualche residente del paese. Sul cancello della casa della mamma di Sara Buratin qualcuno ha appeso un piccolo pupazzo. Si tratterebbe di un piccolo pensiero per la figlia di Sara che possa per un istante strapparle un sorriso di speranza a fronte di una situazione familiare che nelle ultime ore si è fatta drammaticamente pesante. Il comune di Bovolenta attraverso il sindaco Anna Pittarello ha assicurato che l'adolescente avrà tutto il supporto logistico del caso in questo momento così delicato.