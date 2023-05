Cade durante un giro in mountain bike sul Monte Mottolone e sbatte la testa

Attorno a mezzogiorno il Soccorso alpino di Padova è intervenuto, su attivazione della Centrale del 118, per un ciclista che aveva riportato un sospetto trauma cranico.

Soccorsi

Il 26enne di Creazzo (VI), che si trovava con altre persone, è stato raggiunto da sette soccorritori in supporto al personale medico dell'elicottero di Padova emergenza, atterrato in un prato nelle vicinanze. Dopo che medico e infermiere gli hanno prestato le prime cure, una volta imbarellato il ragazzo è stato trasportato per 150 metri fino all'elicottero, decollato in direzione dell'ospedale. Il ragazzo infortunatosi sul Monte Mottolone si trovava da solo al momento della caduta ed è stato trovato a terra da un altro ciclista di passaggio.