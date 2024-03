Con la testa incastrata nell'inferriata, cucciolo di Rottweiler salvato dai pompieri

Se uno splendido esemplare di Rottweiler ha salvato la pelle, lo deve al tempestivo intervento dei vigili del fuoco che di fatto gli hanno salvato la vita. L'emergenza è scattata ieri 4 marzo a Cadoneghe. I proprietari dell'animale, disperati hanno contattato il 115 riferendo che il loro cane era rimasto incastrato con la testa nell'inferriata e stava rischiando di morire soffocato. L'allarme è stato tempestivo e l'intervento dei pompieri alla fine è risultato decisivo. I proprietari del cane, non appena l'operazione è andata a buon fine, hanno ringraziato gli operatori per il servizio effettuato.

Ecco cosa è successo

Era rimasto incastrato con la testa dentro un’inferriata. A liberare il cucciolo di Rottweiler ci ha pensato una squadra dei Vigili del fuoco di Padova intervenuta ieri nel primo pomeriggio in una casa in via Corfù, a Cadoneghe. Dopo aver tagliato una parte della struttura in ferro, il cane è stato affidato alle cure del proprietario. Le sue condizioni, anche dopo un riscontro del veterinario, sono state giudicate rassicuranti. Solo un grande spavento. Di fatto, difficilmente l'animale tornerà a avvicinarsi alla staccionata dopo quello che ha dovuto patire.