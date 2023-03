Un infarto si è portato via un grande del mondo del volontariato

E' morto a 53 anni Nicola Alfonsi. Lascia nello strazio la moglie Marzia Bastianello e le figlie Chiara di 22, Sara di 19 ed Elena di 16 anni. La notizia ha lasciato la comunità di Cadoneghe senza parole. E' successo tutto all'improvviso. Ieri mattina 29 marzo Nicola Alfonsi si è svegliato. Ha subito capito di non stare bene e ha avvisato al lavoro che sarebbe rimasto a casa. Lavorava come tecnico alla Telecom oltre ad essere vicepresidente dell'associazione Le Maschere di Cadoneghe. Pochi istanti dopo la telefonata si è accasciato a terra stroncato da un infarto. In condizioni disperate l'uomo è stato trasportato a Padova in ospedale, ma poco dopo è sopraggunto il decesso. Persona dall'animo buono e generosa, la famiglia ha dato l'assenso alla donazione dei suoi organi e tessuti.

Una persona speciale

Nicola Alfonsi era una persona speciale. Amava il mondo del volontariato e dell'intrattenimento. Tra le sue ultime fatiche, Alfonsi, come vicepresidente dell'associazione Le Maschere di Cadoneghe, lo scorso 11 marzo aveva allestito il carnevale in notturna a Cadoneghe, con un incredibile successo di pubblico. Era anche uno straordinario intrattenitore: il palcoscenico era il suo regno. Veniva chiamato spesso come presentatore di eventi e grandi manifestazioni, con il suo inseparabile cilindro nero. La grave perdita ha lasciato tutti senza fiato, a cominciare dal sindaco Marco Schiesaro che ha trasmesso la sua vicinanza alla famiglia in un momento così drammatico e di dolore. Il funerale è fissato per sabato 1 aprile alle 10 nella chiesa di Mejaniga di Cadoneghe. E' probabile che saranno in tanti a voler donare l'ultimo saluto ad un uomo che era amato da tutti.