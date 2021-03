Manomette i sistemi di controllo del camion: autista figura in pausa ma continua a circolare

Ha manomesso i sistemi di controllo del camion in modo da risultare in pausa. Continuando però a circolare. La polizia stradale ha fermato l’uomo e lo ha multato.

Il fatto

Erano le 10.40 del mattino di mercoledì 3 marzo quando la polizia stradale ha fermato un camion su via Svezia, a Padova. Durante i controlli di routine i poliziotti hanno notato un telecomando che li ha insospettiti. Portato il mezzo in officina si sono resi conto che il telecomando serviva per comunicare con il sistema montato sul camion che controlla i movimenti: segnava che il camion era in pausa, ma non era vero. L’autista continuava a circolare, violando le norme riguardanti gli infortuni sul lavoro. Per questo è stato multato e, in quanto proprietario del mezzo, è stato anche denunciato oltre a subire il ritiro della patente.