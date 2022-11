Schianto all'incrocio, autista di minicar incastrato tra le lamiere dell'abitacolo

Schianto all'incrocio, automobilista su minicar incastrato tra le lamiere dell'abitacolo. Il suo mezzo nell'impatto si è ribaltato su un fianco.

I fatti

L'incidente è avvenuto oggi, 28 novembre, alle 15,30 all'intersezione semaforica tra via Bassa Terza e via Longhin nella frazione Fiumicello del comune di Campodarsego. Coinvolte una Opel condotta da F.S. di 62 anni di Campodarsego e una minicar guidata da C.Z. di 57 anni di Camposampiero. Ad avere la peggio è stato il conducente della minicar che a seguito dell'urto si è rovesciata su un fianco rimanendo incastrato nell'abitacolo. E' stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Borgoricco per estrarre l'uomo e consegnarlo alle cure dei sanitari intervenute con un'ambulanza del Suem 118. A scopo precauzionale a Campodarsego è atterrato anche l'elisoccorso del Suem. Il ferito è stato trasportato all'ospedale di Camposampiero. Le sue condizioni non destano preoccupazione. E' stato sottoposto ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto. Sul posto sono intervenuti gli agenti Polizia Locale della Federazione per i rilievi di rito e una pattuglia dei carabinieri per la viabilità che è andata completamente in tilt con lunghe code in tutti i sensi di marcia.