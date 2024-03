Slot accese nonostante l'ordinanza regionale: sanzionato barman

Continua l'attività di contrasto al gioco compulsivo posta in essere dagli agenti della polizia locale della Federazione del Camposampierese. Obiettivo dichiarato lottare contro la ludopatia e fare in modo che venga rispettata l'ordinanza regionale che vieta l'apertura al pubblico delle slot machine in determinate fasce orarie. Ieri sera, 7 marzo, poco prima delle 19 una pattuglia della polizia locale ha effettuato un controllo a sorpresa in una sala slot di un bar di Campodarsego. Dalla vetrina esterna gli agenti hanno infatti notato diversi clienti presenti nella sala, benché la legge regionale vieti il gioco d'azzardo sugli apparecchi elettronici con vincite in denaro nella fascia oraria dalle 18 alle 20.

L'intervento

Quando gli agenti sono entrati nel bar alcuni clienti sono riusciti ad uscire dalla sala, ma uno invece è stato sorpreso ancora a giocare su una slot. E' scattata così inevitabile la sanzione di 500 euro per il titolare del bar, un cittadino di nazionalità cinese. All'ingresso della sala è anche appeso, ben visibile, il cartello riportante gli orari vietati per il gioco d'azzardo. Il titolare si è giustificato dichiarando agli agenti di aver spento tutte le macchinette, e di averne lasciata accesa solo una per un cliente che doveva terminare l'ultima partita. Gli agenti gli hanno fatto notare che però era passata quasi un'ora dall'inizio della fascia di divieto serale. Il bar era già stato multato per lo stesso motivo due anni fa, ma sotto un'altra gestione. Questo è già il terzo locale pubblico sanzionato dagli agenti del comandante Antonio Paolocci dall'inizio dell'anno. Un altro bar controllato a San Dono, a Massanzago, invece è risultato in regola con la sala slot chiusa e tutti gli apparecchi spenti.