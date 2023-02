Mezzo chilo di droga sequestrata: un anno in prima linea della Polizia locale

Nei primi sei giorni di febbraio la Polizia Locale della Federazione dei Comuni del Camposampierese è stata impegnata su più fronti e in più zone del territorio per dare seguito ad un piano d’azione predisposto dal comandate Antonio Paolocci finalizzato ad arginare reati predatori, spaccio di droga e immigrazione clandestina. I servizi straordinari di controllo del territorio hanno portato le pattuglie del Reparto Sicurezza Urbana ad identificare quasi 50 persone, all'espulsione di un soggetto irregolare e al sequestro di marijuana. L’attività degli agenti del Camposampierese si è concentrata soprattutto tra i parchi pubblici, i quartieri e le stazione dei treni, ma sono stati anche oggetto di specifici controlli alcuni esercizi pubblici.

Il comandante

«Proprio in questi giorni - ha detto Antonio Paolocci - abbiamo completato il bilancio dell'attività svolta in materia di sicurezza nel 2022. Lo scorso anno abbiamo identificato più di 800 persone, la metà delle quali straniere. Abbiamo fatto due arresti per spaccio di sostanze stupefacenti, denunciato 19 stranieri per immigrazione clandestina, effettuato più di 30 sequestri tra droga, armi e arnesi da scasso. In totale abbiamo tolto dalle nostre strade quasi 400 grammi di marijuana, 40 grammi di hashish, 20 grammi di cocaina e 40 dosi di crack. Sono state 27 le persone che abbiamo denunciato all'autorità giudiziaria per reati vari e 2 i provvedimenti di allontanamento eseguiti denominati Daspo. Un grazie davvero a tutto il personale e in particolare al vicecomandante Filippo Colombara, responsabile del Reparto Operativo e per la qualificata e proficua attività di controllo del territorio posta in essere, importante per una realtà come la nostra, che di recente hanno stimolato anche il plauso del Prefetto».

Campodarsego

A Campodarsego un cittadino nigeriano è stato sorpreso a fumare della marijuana appartato in una zona nascosta vicino alla stazione dei treni. La successiva perquisizione dello straniero ha poi permesso di trovare altre dosi della stessa sostanza stupefacente. Visto comunque il modesto quantitativo di cannabis ritrovato, l'uomo è stato solo segnalato alla Prefettura come consumatore di sostanza stupefacente per uso personale.

Camposampiero

A Camposampiero sono stati fermati ed identificati alcuni stranieri intenti a bivaccare nei sottoportici di via Giorgione. Uno di questi è risultato sprovvisto di documenti, pertanto è stato accompagnato al gabinetto di fotosegnalamento della Polizia Locale. E' emerso così che l'uomo, di origine marocchina e in Italia da diversi anni, era di fatto un clandestino perché non ha mai ottenuto il permesso di soggiorno. Lo straniero è stato così denunciato per il reato di immigrazione clandestina e segnalato alla Questura per le pratiche di espulsione.

Il presidente

Il presidente Antonella Argenti ha riferito: «Continua l'attività di verifica e controllo del territorio in maniera proficua e costante, come indicato da tutti i sindaci del territorio di Federazione con determinazione e la convinzione che il nostro Comando di Polizia Locale sta dimostrando alta professionalità con risultati importanti. La sicurezza dei nostri cittadini è quotidianamente garantita: un plauso al comandante, al suo vice e a tutti gli agenti».