Slot machine accese fuori orario: scatta la sanzione

Questa settimana, a cavallo tra l'8 e il 12 maggio come ogni anno nel periodo primaverile ed estivo, sono ripartiti i controlli serali da parte della Polizia Locale della Federazione dei Comuni del Camposampierese. Diverse le pattuglie messe in strada dal comandante Antonio Paolocci, con l'obiettivo di garantire una presenza visibile ed efficace fino a mezzanotte nei 10 comuni della Federazione. Gli agenti hanno concentrato la loro attenzione sui luoghi pubblici di ritrovo e di aggregazione come parchi, giardini, piazze, stazioni dei treni, ma anche nei quartieri residenziali e nelle zone artigianali e industriali.

Villanova di Camposampiero

A Villanova di Camposampiero un bar gestito da cittadini cinesi è stato sanzionato perché trovato con numerosi clienti all'interno della sala slot, nonostante gli orari obbligatori di sospensione del gioco dalle 18 alle 20 stabiliti dalla Regione Veneto per contrastare il fenomeno della ludopatia. Il titolare si è giustificato dicendo di essersi dimenticato di spegnere gli apparecchi a causa della stanchezza per le tante ore di lavoro.

Piombino Dese e Camposampiero

A Piombino Dese gli agenti hanno recuperato 5 grammi di sostanza stupefacente abbandonata a terra vicino al sottopasso della locale stazione dei treni. Probabilmente chi stava consumando o vendendo lo stupefacente se ne è frettolosamente disfatto alla vista delle pattuglie. La droga è stata sequestrata ed è stata inoltrata all'autorità giudiziaria una denuncia per spaccio contro ignoti. A Camposampiero è stato trovato un bivacco di fortuna ricavato in un locale di un edificio abbandonato vicino alla stazione dei treni, con tanto di coperte, generi alimentari e bottiglie di superalcolici. Degli occupanti però al momento nessuna traccia.

Loreggia e Campodarsego

A Loreggia, in una piazza del centro, gli agenti hanno notato un gruppo di giovani appartati nell'androne di un palazzo. Al momento del controllo due sono riusciti a fuggire a piedi mentre altri due sono stati fermati. I ragazzi identificati erano già noti alle forze dell'ordine come consumatori di sostanze stupefacenti. A Campodarsego è stato controllato un parco di Fiumicello segnalato per l'assidua presenza di giovani con musica ad alto volume e consumo di alcol, oltre ad alcuni bar dove i vicini si sono lamentati per il rumore eccessivo dei clienti.

Massanzago

Infine a Massanzago è stato controllato un laboratorio meccanico gestito da cittadini cinesi, dove gli agenti hanno riscontrato diverse irregolarità. Anche in questo caso, all'arrivo degli agenti alcuni operai, probabilmente assunti non in regola, si sono dati alla fuga da una uscita secondaria. Gli accertamenti sono ancora in corso e il laboratorio rischia la cancellazione dal registro delle imprese artigiane della Camera di Commercio. Le attività di contrasto ad ogni tipo di reato da parte della Polizia locale proseguiranno senza sosta a ciclo quotidiano.