Abbandona i rifiuti per strada: scoperto e sanzionato grazie alla videosorveglianza

Prosegue l’impegno della Polizia Locale della Federazione nella lotta al degrado ambientale. Sono stati infatti incrementati i controlli sui rifiuti abbandonati illegalmente su suolo pubblico. Nell’ultimo periodo sono stati individuati una decina di cosiddetti "furbetti" scoperti grazie all’ausilio delle videocamere di sorveglianza e le foto-trappole installate nei vari punti del territorio nelle zone dove i rifiuti vengono abbandonati con maggiore frequenza, spesso anche in corrispondenza delle isole ecologiche. L’ultimo accertamento in ordine di tempo è avvenuto a Camposampiero mercoledì 14 dicembre alle 9,40 in via Giorgione davanti civico 26 dove un residente della zona, “beccato” dalle telecamere posizionate sul posto, ha abbandonato sul suolo pubblico al di fuori dell’isola ecologica riservata a utenze residenziali munite di tessera per l'accesso, rifiuti consistenti in due sacchi di vestiti, stracci, rifiuti domestici indifferenziati e cibo.

Le conseguenze

All’autore dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti, risultato residente nella zona e identificato proprio grazie alle telecamere di videosorveglianza, è stata elevata una contravvenzione dell’importo di 170 euro. «E’ già molto difficile in condizioni normali, mantenere il territorio ordinato e pulito - commenta il comandante della Locale Antonio Paolocci - se a questo aggiungiamo la maleducazione di alcune persone peraltro residenti in zona, che dovrebbero, in primis, collaborare per un maggiore decoro, l’impresa diventa impossibile. E’ triste andare alla caccia dei colpevoli con le telecamere di servizio, ma a volte serve. Anzi, diventa necessario».

Il presidente della Federazione

«Questo servizio effettuato con le videocamere e foto trappole – sottolinea il presidente di turno della Federazione e sindaco di Santa Giustina in Colle Moreno Giacomazzi - consente di perseguire chi compie un reato contro l'ambiente e causa degrado nei centri urbani comunali. Frutto di una grande collaborazione tra i Comuni e la Polizia locale, non è il solo strumento utilizzato, ma certamente è molto efficace. Importantissime restano anche le segnalazioni che arrivano dai cittadini soprattutto con foto e video. Una relazione fra l'Amministrazione e i cittadini che ci aiuta a compiere indagini efficaci e a tenere pulito per quanto possibile l’intero territorio. Facciamo anche appello al senso civico di ogni cittadino – conclude Giacomazzi – poiché avere e mantenere il territorio pulito, dipende sì dall'efficienza del servizio, ma anche dal rispetto condiviso delle regole e dall'educazione dei singoli cittadini, perché ogni gesto può contribuire a raggiungere più facilmente questo obiettivo».