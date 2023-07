Marijuana e metadone all'ingrosso: pusher arrestato

Nel pomeriggio di ieri 26 luglio, a San Giorgio delle Pertiche, durante un servizio di prevenzione e repressione dei reati in genere, una pattuglia del Radiomobile di Cittadella ha fermato un uomo di 51 anni del luogo, con problemi di dipendenza da stupefacenti e diversi precedenti con la giustizia il quale, a bordo della sua autovettura, è transitato nel centro cittadino. Sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di un flacone vuoto di metadone e materiale per il consumo di stupefacenti. Tanto è bastato agli operanti per proseguire la perquisizione d’iniziativa presso il suo domicilio a Campo San Martino.

Droga e denaro

Quanto trovato è andato oltre le aspettative. L’uomo aveva infatti sistemato in casa diverse piante di marijuana, con tanto di impianto e materiali per la coltivazione e il confezionamento dello stupefacente. Già pronte ed essiccate sono state trovate oltre 14 chili di piante di marijuana e 112 bottigliette di metadone sigillate. Alla droga si aggiungono anche 5mila euro in contanti che secondo l'accusa sarebbero provento di precedente attività illecita. Per l’uomo è scattato l’arresto in flagranza di reato per coltivazione, detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. Al termine degli atti è stato accompagnato alla Casa Circondariale di Padova a disposizione dell'autorità giudiziaria.